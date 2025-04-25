Зеленський раніше запланованого повернувся до України — деталі

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент Володимир Зеленський у п'ятницю, 25 квітня, повернувся до України після робочої поїздки. Він відвідав Південноафриканську Республіку, де зустрівся з президентом країни Сирілом Рамафасою.

Про це повідомив прессекретар Сергій Нікіфоров у коментарі ЗМІ, передають Новини.LIVE.

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За словами прессекретаря президента, він повернувся до України раніше запланованого. Нікіфоров уточнив, що подальший графік українського лідера "буде залежати від ситуації".

Зазначимо, що Зеленський планував поїхати до Ватикану 26 квітня на прощання із Папою Римським Франциском. Однак через вчорашній масований обстріл Росії під час візиту до ПАР він скоротив частину поїздок та заявив, що повертається до Києва.

Раніше під час зустрічі з членами Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій Зеленський анонсував свій візит на прощання з Папою Франциском.

Крім того, президент США Дональд Трамп заявив, що разом з Першою леді поїде на похорони Папи Римського 26 квітня.