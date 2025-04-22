Зеленський анонсував візит на похорон Папи Римського

Володимир Зеленський. Фото: REUTERS

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з членами Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, щоб обговорити роль духовенства у зміцненні миру та підтримці українського народу в умовах війни. Початок зустрічі був позначений сумною новиною — відійшов у вічність Папа Франциск.

Про це український лідер повідомив у Telegram у вівторок, 22 квітня.

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Зеленський висловив щирі співчуття, нагадавши про його молитви за мир в Україні, і повідомив, що наша держава буде представлена на церемонії прощання у Римі вже цієї суботи.

"Зараз — тиждень після Великодня, і кожного дня є російські обстріли, удари. Ми всі віримо, що цей Великодній час дасть змогу зробити необхідні кроки — кроки до тиші, до миру. Потрібне реальне припинення вогню, потрібен тривалий і твердий мир", — повідомив він.

Особливу увагу Зеленський приділив ролі релігійних спільнот у цьому процесі. За його словами, духовна дипломатія та дипломатія цінностей мають потужну силу, і тому важливо продовжувати діалог з міжнародними партнерами через релігійні канали.

Президент подякував церквам та релігійним організаціям за підтримку, молитви й активну участь в адвокації України у світі з початку повномасштабної війни.

Нагадаємо, що Ватикан оприлюднив духовний заповіт Папи Франциска, у якому він зізнається, що все життя покладався на Богородицю та присвячував Господу свої страждання останніх років, приносячи їх у жертву заради миру в усьому світі.

Раніше стала відома дата похорону Папи Римського Франциска — він відбудеться у суботу, 26 квітня.