Ватикан оприлюднив заповіт Папи Римського Франциска

Папа Франциск. Фото: Reuters

Ватикан опублікував духовний заповіт Папи Франциска. У ньому понтифік зазначив, що завжди довіряв себе Богородиці та присвячував Господу свої страждання останніх років життя, жертвуючи ними заради миру у всьому світі.

Заповіт розміщено на сайті Vatican News.

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Витрати на підготовку поховання мають бути покриті коштом пожертви

"Відчуваючи, що наближається захід мого земного життя, і з живою надією на Життя Вічне, прагну висловити свою заповітну волю лише щодо місця мого поховання", — йдеться у тексті документу.

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Папа вказав, що своє життя та служіння завжди ввіряв Пресвятій Марії.

"Прошу приготувати мені гробницю в ніші бічного нефа між Павловою каплицею та каплицею Сфорци вищезгаданої Папської базиліки. Гробниця повинна бути в землі; проста, без особливих прикрас і з єдиним написом: "Franciscus", — сказано в документі.

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Крім того, Франциск зазначив, що витрати на підготовку поховання мають бути покриті коштом пожертви, яку він розпорядився передати базиліці Санта-Марія-Маджоре.

"Нехай Господь дасть заслужену нагороду тим, хто мене любив, не перестаючи молитися за мене. Страждання, які випали на мою долю в останній частині мого життя, я жертвую Господу за мир у світі та братерство між народами", — йдеться у папському заповіті.

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Заповіт Франциска був складений 29 червня 2022 року.

Наразі кардинал Кевін Фаррелл, який наразі тимчасово керує справами Римо-католицької церкви, кардинал П'єтро Паролін, один з фаворитів на посаду Папи, і архієпископ Едгар Пенья Парра запечатали двері папських апартаментів в Апостольському палаці та апартаменти Casa Santa Marta, де жив покійний Папа Франциск.

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Це обов’язкова складова посмертного папського ритуалу Ватикану, який налічує багато віків.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск під час недавньої Великодньої промови згадав про Україну. Він висловив надію на успішні переговори щодо встановлення миру.

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Два тижні тому Франциск вперше виступив на публіці після важкої хвороби. Він звернувся до вірян з коротким повідомленням, у якому побажав всім щасливої неділі.

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