Ватикан обнародовал завещание Папы Римского Франциска

Папа Франциск. Фото: Reuters

Ватикан опубликовал духовное завещание Папы Франциска. В нем понтифик отметил, что всегда доверял себя Богородице и посвящал Господу свои страдания последних лет жизни, жертвуя ими ради мира во всем мире.

Завещание размещено на сайте Vatican News.

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Расходы на подготовку погребения должны быть покрыты за счет пожертвования

"Чувствуя, что приближается закат моей земной жизни, и с живой надеждой на Жизнь Вечную, хочу выразить свою заветную волю только относительно места моего захоронения", — говорится в тексте документа.

Папа указал, что свою жизнь и служение всегда вверял Пресвятой Марии.

"Прошу приготовить мне гробницу в нише бокового нефа между Павловой часовней и часовней Сфорцы вышеупомянутой Папской базилики. Гробница должна быть в земле; простая, без особых украшений и с единственной надписью: "Franciscus", — сказано в документе.

Кроме того, Франциск отметил, что расходы на подготовку захоронения должны быть покрыты за счет пожертвования, которое он распорядился передать базилике Санта-Мария-Маджоре.

"Пусть Господь даст заслуженную награду тем, кто меня любил, не переставая молиться за меня. Страдания, которые выпали на мою долю в последней части моей жизни, я жертвую Господу за мир в мире и братство между народами", — говорится в папском завещании.

Завещание Франциска было составлено 29 июня 2022 года.

Сейчас кардинал Кевин Фаррелл, который временно руководит делами Римско-католической церкви, кардинал Пьетро Паролин, один из фаворитов на пост Папы, и архиепископ Эдгар Пенья Парра запечатали двери папских апартаментов в Апостольском дворце и апартаменты Casa Santa Marta, где жил покойный Папа Франциск.

Это обязательная составляющая посмертного папского ритуала Ватикана, который насчитывает много веков.

Напомним, Папа Римский Франциск во время недавней Пасхальной речи вспомнил об Украине. Он выразил надежду на успешные переговоры по установлению мира.

Две недели назад Франциск впервые выступил на публике после тяжелой болезни. Он обратился к верующим с коротким сообщением, в котором пожелал всем счастливого воскресенья.