Смерть Папи Франциска — які його рішення назавжди змінили Ватикан

Папа Римський Франциск. Фото: REUTERS/Max Rossi

У Ватикані сьогодні, 21 квітня, помер 266-й Папа Римський Франциск. Понад місяць 88-річний понтифік тяжко хворів, йому діагностували двобічну пневмонію. На жаль, хвороба сильно підкосила Франциска, і це, здається, мало вирішальне значення.

Папа Франциск, чиє справжнє ім'я Хорхе Маріо Бергольйо, зійшов на папський Престол у березні 2013 року.Його називали "Папою-новатором", "Папою для бідних" та "Папою-соціалістом". Для кожного з цих прізвиськ були підстави.

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За ці 12 років аргентинець запам'ятався багатьма своїми заявами та рішеннями. Деякі з них точно увійдуть в історію, тому що кардинально змінили Церкву. Про них та загалом про причини, чому Франциска точно пам'ятатимуть люди, й поговоримо детальніше.

Папа Римський Франциск. Фото: REUTERS/Dylan Martinez

Причина перша. Скромність

Папа Франциск відразу після свого обрання у березні 2013 року відмовився жити у папській резиденції, а залишив своїм місцем проживання гостьову резиденцію Domus Santa Martha. Він також носив звичайний більший одяг без коштовностей.

Biography пише, що ЗМІ дуже багато писали про скромність нового Папи. Зокрема, згадували, що він повернувся до пансіону, де жив, щоб особисто заплатити за рахунком, а не посилати помічника.

Скромність Папи стала певним шоком для католиків, оскільки він фактично зламав традицію, яка трималась понад століття.

Папа Римський Франциск помер. Фото: REUTERS/Vincenzo Livieri

Причина друга. Підтримка бідних

Турбота про бідних стала основою його служіння. Хорхе Бергольйо саме тому обрав собі папське ім'я Франциск — на честь Франциска Ассизького, покровителя бідних.

Він відвідував бідних та нужденних у міських нетрях та фавелах. Підтримував мігрантів, наголошуючи на необхідності прийняття. Неодноразово звертав увагу на проблеми бідних та засуджував економічну нерівність.

Папа Римський Франциск. Фото: REUTERS/Remo Casilli

Причина третя. Розширення прав

В першу чергу, це було розширення прав жінок у церкві. У січні 2021 року Папа Франциск дозволив жінкам читати літургії та служити при вівтарі. У квітні 2023 року понтифік вперше дозволив жінкам голосувати на зборах єпископів.

Папа також радикально змінив підходи до людей ЛГБТ. У листопаді 2023 року Ватикан дозволив трансгендерам хреститись та ставати хрещеними батьками. У грудні 2023 року Франциск дозволив "за певних обставин" благословляти одностатеві пари. Зокрема, якщо ритуал благословення не є таїнством шлюбу.

У січні 2025 року Ватикан схвалив правила, які дозволяють геям ставати священниками. Правда, у разі, якщо ті утримуються від сексу.

Смерть Папи Римського. Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Причина четверта. Міжрелігійний діалог

Франциск активно розвивав міжрелігійний діалог. Він зустрічався з представниками мусульманства, юдейства та православ'я.

Знаковим був його візит на Близький Схід у 2014 році. Тоді він поцілував руки вцілілим під час Голокосту під час відвідування музею Яд Вашем в Єрусалимі.

У 2019 році він провів історичну зустріч в Абу-Дабі із Великим Імамом Аль-Азгар Ахмадом Аль-Таїбом. Вони підписали спільну декларацію "Документ про людське братерство задля всесвітнього миру та спільного співжиття".

Папа Римський Франциск. Фото: REUTERS/Stoyan Nenov

Причина п'ята. Миротворчі зусилля

Він виступав за мир в Україні, хоча запам'ятався деякими резонансними заявами, які були негативно сприйняті українським суспільством. Зокрема, заявляв, що Україна "повинна мати мужність вести переговори з Росією під білим прапором".

Проте, головною його ідеєю був саме мир. Не тільки в Україні. У Сирії, Ємені, Судані. Інших країнах, які цього потребують.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск під час недавньої Великодньої промови згадав про Україну. Він висловив надію на успішні переговори щодо встановлення миру.

Два тижні тому Франциск вперше виступив на публіці після важкої хвороби. Він звернувся до вірян з коротким повідомленням, у якому побажав всім щасливої неділі.