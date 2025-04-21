Смерть Папы Франциска — какие его решения навсегда изменили Ватикан

Папа Римский Франциск. Фото: REUTERS/Max Rossi

В Ватикане сегодня, 21 апреля, умер 266-й Папа Римский Франциск. Более месяца 88-летний понтифик тяжело болел, ему диагностировали двустороннюю пневмонию. К сожалению, болезнь сильно подкосила Франциска, и это, кажется, имело решающее значение.

Папа Франциск, чье настоящее имя Хорхе Марио Бергольо, взошел на папский Престол в марте 2013 года. Его называли "Папой-новатором", "Папой для бедных" и "Папой-социалистом". Для каждого из этих прозвищ были основания.

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За эти 12 лет аргентинец запомнился многими своими заявлениями и решениями. Некоторые из них точно войдут в историю, потому что кардинально изменили Церковь. О них и вообще о причинах, почему Франциска точно будут помнить люди, и поговорим подробнее.

Папа Римский Франциск. Фото: REUTERS/Dylan Martinez

Причина первая. Скромность

Папа Франциск сразу после своего избрания в марте 2013 года отказался жить в папской резиденции, а оставил своим местом жительства гостевую резиденцию Domus Santa Martha. Он также носил обычную большую одежду без драгоценностей.

Biography пишет, что СМИ очень много писали о скромности нового Папы. В частности, упоминали, что он вернулся в пансион, где жил, чтобы лично заплатить по счету, а не посылать помощника.

Скромность Папы стала определенным шоком для католиков, поскольку он фактически сломал традицию, которая держалась более века.

Папа Римский Франциск умер. Фото: REUTERS/Vincenzo Livieri

Причина вторая. Поддержка бедных

Забота о бедных стала основой его служения. Хорхе Бергольо именно поэтому выбрал себе папское имя Франциск — в честь Франциска Ассизского, покровителя бедных.

Он посещал бедных и нуждающихся в городских трущобах и фавелах. Поддерживал мигрантов, подчеркивая необходимость принятия. Неоднократно обращал внимание на проблемы бедных и осуждал экономическое неравенство.

Папа Римский Франциск. Фото: REUTERS/Remo Casilli

Причина третья. Расширение прав

В первую очередь, это было расширение прав женщин в церкви. В январе 2021 года Папа Франциск разрешил женщинам читать литургии и служить при алтаре. В апреле 2023 года понтифик впервые разрешил женщинам голосовать на собраниях епископов.

Папа также радикально изменил подходы к людям ЛГБТ. В ноябре 2023 года Ватикан разрешил трансгендерам креститься и становиться крестными родителями. В декабре 2023 года Франциск разрешил "при определенных обстоятельствах" благословлять однополые пары. В частности, если ритуал благословения не является таинством брака.

В январе 2025 года Ватикан одобрил правила, которые позволяют геям становиться священниками. Правда, в случае, если те воздерживаются от секса.

Смерть Папы Римского. Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Причина четвертая. Межрелигиозный диалог

Франциск активно развивал межрелигиозный диалог. Он встречался с представителями мусульманства, иудейства и православия.

Знаковым был его визит на Ближний Восток в 2014 году. Тогда он поцеловал руки выжившим во время Холокоста во время посещения музея Яд Вашем в Иерусалиме.

В 2019 году он провел историческую встречу в Абу-Даби с Великим Имамом Аль-Азгар Ахмадом Аль-Таибом. Они подписали совместную декларацию "Документ о человеческом братстве ради всемирного мира и совместного сосуществования".

Папа Римский Франциск. Фото: REUTERS/Stoyan Nenov

Причина пятая. Миротворческие усилия

Он выступал за мир в Украине, хотя запомнился некоторыми резонансными заявлениями, которые были негативно восприняты украинским обществом. В частности, заявлял, что Украина "должна иметь мужество вести переговоры с Россией под белым флагом".

Однако, главной его идеей был именно мир. Не только в Украине. В Сирии, Йемене, Судане. Других странах, которые в этом нуждаются.

Напомним, Папа Римский Франциск во время недавней Пасхальной речи вспомнил об Украине. Он выразил надежду на успешные переговоры по установлению мира.

Две недели назад Франциск впервые выступил на публике после тяжелой болезни. Он обратился к верующим с коротким сообщением, в котором пожелал всем счастливого воскресенья.