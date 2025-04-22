Зеленский анонсировал визит на похороны Папы Римского

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с членами Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, чтобы обсудить роль духовенства в укреплении мира и поддержке украинского народа в условиях войны. Начало встречи было обозначено печальной новостью — отошел в вечность Папа Франциск.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram во вторник, 22 апреля.

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Зеленский выразил искренние соболезнования, напомнив о его молитвах за мир в Украине, и сообщил, что наше государство будет представлено на церемонии прощания в Риме уже в эту субботу.

"Сейчас — неделя после Пасхи, и каждый день есть российские обстрелы, удары. Мы все верим, что это Пасхальное время позволит сделать необходимые шаги — шаги к тишине, к миру. Нужно реальное прекращение огня, нужен длительный и твердый мир", — сообщил он.

Особое внимание Зеленский уделил роли религиозных сообществ в этом процессе. По его словам, духовная дипломатия и дипломатия ценностей имеют мощную силу, и поэтому важно продолжать диалог с международными партнерами через религиозные каналы.

Президент поблагодарил церкви и религиозные организации за поддержку, молитвы и активное участие в адвокации Украины в мире с начала полномасштабной войны.

Напомним, что Ватикан обнародовал духовное завещание Папы Франциска, в котором он признается, что всю жизнь полагался на Богородицу и посвящал Господу свои страдания последних лет, принося их в жертву ради мира во всем мире.

Ранее стала известна дата похорон Папы Римского Франциска — они состоятся в субботу, 26 апреля.