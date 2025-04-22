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Стала відома дата похорону Папи Римського Франциска. Відтак, Ватикан повідомив, що похорони понтифіка відбудуться у суботу, 26 квітня.

Про це інформує Vatican News.

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Отже, як повідомили у Ватикані, похорони Папи Римського Франциска відбудуться в суботу 26 квітня о 10:00 ранку за місцевим часом (об 11:00 за Києвом).

Святу Месу очолить кардинал Джованні Баттіста Ре, Декан Колегії кардиналів. Після Євхаристійного богослужіння та звершення обрядів труну перевезуть для поховання у Папську базиліку Santa Maria Maggiore.

Віряни зможуть попрощатися з Папою у базиліці Святого Петра від середи.

Головний церемоніймейстер Папських літургійних богослужінь архиєпископ Дієґо Равеллі повідомив про те, що у середу, 23 квітня, труну з тілом Папи Франциска перенесуть із каплиці "Дому святої Марти" до базиліки Святого Петра.

Очікується, що після короткої молитви, яку очолить кардинал Кевін Фаррелл, процесія пройде через площу Святої Марти та Римських первомучеників, через арку під дзвіницею на площу Святого Петра. А вже звідти — до базиліки через центральний вхід. При головному престолі кардинал очолить Літургію Слова, після якої можна буде віддати шану покійному.

Нагадаємо, що у понеділок, 21 квітня, помер Папа Римський Франциск. Понтифіку було 88 років.

Раніше ми інформували, хто може стати наступним Папою Римським після смерті Франциска.