Кардинал Кевин Джозеф Фаррелл благословляет тело Папы Франциска, положенное в открытый гроб во время обряда объявления смерти. Фото: Reuters

Стала известна дата похорон Папы Римского Франциска. Ватикан сообщил, что похороны понтифика состоятся в субботу, 26 апреля.

Об этом информирует Vatican News.

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Итак, как сообщили в Ватикане, похороны Папы Римского Франциска состоятся в субботу, 26 апреля, в 10:00 утра по местному времени (в 11:00 по Киеву).

Святую Мессу возглавит кардинал Джованни Баттиста Ре, Декан Коллегии кардиналов. После Евхаристического богослужения и совершения обрядов гроб перевезут для захоронения в Папскую базилику Santa Maria Maggiore.

Верующие смогут попрощаться с Папой в базилике Святого Петра со среды.

Главный церемониймейстер Папских литургических богослужений архиепископ Диего Равелли сообщил о том, что в среду, 23 апреля, гроб с телом Папы Франциска перенесут из часовни "Дома святой Марты" в базилику Святого Петра.

Ожидается, что после короткой молитвы, которую возглавит кардинал Кевин Фаррелл, процессия пройдет через площадь Святой Марты и Римских первомучеников, через арку под колокольней на площадь Святого Петра. А уже оттуда — в базилику через центральный вход. При главном престоле кардинал возглавит Литургию Слова, после которой можно будет отдать дань уважения покойному.

Напомним, что в понедельник, 21 апреля, умер Папа Римский Франциск. Понтифику было 88 лет.

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