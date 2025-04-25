Похорон Папи Франциска — хто прибуде зі світових лідерів

Президент Італії Серджіо Маттарелла біля тіла Папи Франциска. Фото: Vatican Media/Simone Risoluti

У суботу, 26 квітня, о 10:00 за місцевим часом (11:00 за Києвом) у Ватикані відбудеться прощання з Папою Римським Франциском. Прощальна літургія пройде на площі Святого Петра, після чого тіло понтифіка перенесуть до базиліки Санта Марія Маджоре для поховання згідно з його заповітом.

Що відомо про похорони Папи Римського Франциска і хто може бути присутнім зі світових лідерів повідомляє CNN.

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Хто з політичних лідерів прибуде на похорон Папи Римського

Очікується, що на церемонію з'їдуться сотні тисяч людей, серед яких політики, представники католицької церкви та віряни з усього світу.

Серед підтверджених гостей є президент США Дональд Трамп.який прибуде із першою леді Меланією. Трамп оголосив про свою участь у церемонії через Truth Social, наголосивши, що це його перша міжнародна поїздка на посаді.

Також приїде президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою Зеленською. На запитання журналістів про можливу зустріч із Трампом Зеленський зазначив, що готовий до діалогу, однак конкретики не навів.

Принц Уельський Вільям представлятиме короля Чарльза III, продовжуючи традицію участі британської королівської родини у важливих церковних подіях. Крім того, на похороні будуть присутні прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, президент Франції Еммануель Макрон, німецький президент Франк-Вальтер Штайнмаєр і канцлер Олаф Шольц, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, голова Європейської Ради Антоніу Кошта, а також лідери Аргентини, Ірландії, Бразилії, Польщі, Іспанії, Бельгії, Угорщини, Італії, Латвії, Литви та Швейцарії.

Росію на церемонії представлятиме міністр культури Ольга Любимова. Президент Росії Володимир Путін від участі відмовився, однак надіслав співчуття кардиналу Кевіну Фарреллу, відзначивши роль Папи Франциска у розвитку діалогу між церквами.

Від чого помер Папа Римський Франциск

Папа Франциск пішов з життя 21 квітня у віці 88 років у своїй резиденції Санта Марта. Понтифік переніс інсульт, який призвів до коми та смерті. Перед цим він тривалий час лікував хворобу легенів. Під час свого понтифікату, що розпочався 13 березня 2013 року, Франциск активно прагнув реформувати церкву та зблизити її з вірянами.

Яке поховання хотів Папа Римський Франциск

У своєму заповіті Папа Франциск побажав уникнути пишних урочистостей. Він розпорядився обійтися без традиційного запечатування труни, без вкладання пам’ятних монет та хроніки його понтифікату, обравши просту дерев'яну труну із цинковим покриттям і місце поховання поза базилікою Святого Петра.

Нагадаємо, лікар розповів, якими були останні хвилини життя Папи Римського Франциска.

Тим часом у Ватикані незабаром мають обрати нового Папу Римського. Радник міністра закордонних справ з питань релігійної дипломатії Денис Коляда пояснив, чи є шанси в молодого кардинала з Тернополя.