Лікар розповів про останні хвилини життя Папи Франциска

Папа Франциск. Фото: REUTERS/Max Rossi

Лікар, який був поряд з Папою Франциском в останні хвилини його життя, розповів, як це було. За його словами, смерть настала миттєво та без болю.

Про це повідомляють Corriere della Sera та La Repubblica у четвер, 24 квітня.

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Папа Франциск не реагував на подразники

Лікар римської клініки "Джемеллі" Серджіо Альф'єрі протягом останніх п’яти тижнів вів медичний нагляд за Папою. Він зазначив, що воно розпочалося ще під час боротьби з двобічною пневмонією на початку 2025 року.

За словами лікаря, йому зателефонували близько 5:30 ранку в понеділок та попросили прибути до Ватикану. Він був там вже за 20 хвилин.

"Я увійшов до його кімнати, і він був з відкритими очима. Я переконався, що немає ніяких проблем з диханням. Потім я спробував покликати його на ім'я, але він не відповів мені. Він не реагував на подразники, навіть на больові. У той момент я зрозумів, що більше нічого не можна зробити. Він був у комі", — розповів Альф'єрі.

Чому Папу Франциска не відвезли до лікарні

Лікар зауважив, що в стані, в якому перебував Папа Франциск, транспортування до лікарні було б марним.

"Я пояснив, що госпіталізація була б марною. Особистий медбрат Папи Массіміліано Страпетті знав, що Папа хотів померти вдома, коли ми були в Джемеллі, він завжди так казав. Невдовзі він помер", — каже він.

За його словами, більш точний діагноз могли б отримати, зробивши комп'ютерну томографію. Лікар додав, що це був один з тих інсультів, які за годину забирають життя.

Нагадаємо, Папа Франциск помер 21 квітня. На церемонії прощання 26 квітня очікується мільйони вірян і світових лідерів.

Раніше Ватикан оприлюднив духовний заповіт Папи Франциска, в якому він написав, що завжди покладався на Богородицю та присвячував Господу свої страждання.