Врач рассказал о последних минутах жизни Папы Франциска

Папа Франциск. Фото: REUTERS/Max Rossi

Врач, который был рядом с Папой Франциском в последние минуты его жизни, рассказал, как это было. По его словам, смерть наступила мгновенно и без боли.

Об этом сообщают Corriere della Sera и La Repubblica в четверг, 24 апреля.

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Папа Франциск не реагировал на раздражители

Врач римской клиники "Джемелли" Серджио Альфьери в течение последних пяти недель вел медицинское наблюдение за Папой. Он отметил, что оно началось еще во время борьбы с двусторонней пневмонией в начале 2025 года.

По словам врача, ему позвонили около 5:30 утра в понедельник и попросили прибыть в Ватикан. Он был там уже через 20 минут.

"Я вошел в его комнату, и он был с открытыми глазами. Я убедился, что нет никаких проблем с дыханием. Затем я попытался позвать его по имени, но он не ответил мне. Он не реагировал на раздражители, даже на болевые. В тот момент я понял, что больше ничего нельзя сделать. Он был в коме", — рассказал Альфьери.

Почему Папу Франциска не отвезли в больницу

Врач отметил, что в состоянии, в котором находился Папа Франциск, транспортировка в больницу была бы бесполезной.

"Я объяснил, что госпитализация была бы бесполезной. Личный медбрат Папы Массимилиано Страпетти знал, что Папа хотел умереть дома, когда мы были в Джемелли, он всегда так говорил. Вскоре он умер", — говорит он.

По его словам, более точный диагноз могли бы получить, сделав компьютерную томографию. Врач добавил, что это был один из тех инсультов, которые за час уносят жизни.

Напомним, Папа Франциск умер 21 апреля. На церемонии прощания 26 апреля ожидается миллионы верующих и мировых лидеров.

Ранее Ватикан обнародовал духовное завещание Папы Франциска, в котором он написал, что всегда полагался на Богородицу и посвящал Господу свои страдания.