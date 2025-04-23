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Рим готується до прощання з Папою Франциском — що очікується

23 квітня 2025 16:23
Аркадій Пастула - Редактор
Прощання з Папою Франциском — Рим готується до історичної події
Жінка біля портрета Папи Франциска. Фото: REUTERS/Kim Soo-hyeon
Аркадій Пастула - Редактор

Посол України у Ватикані Андрій Юраш розповів деталі підготовки до прощання із Папою Франциском. На події очікують мільйони вірян і світових лідерів.

Про це Андрій Юраш розповів в ефірі Ранок.LIVE у середу, 23 квітня.

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Юраш каже, що Рим готується до безпрецедентної події у дні прощання з понтифіком. Наразі місто працює в режимі підвищеної безпеки.

"На саму церемонію і траурну месу в суботу очікується 300 тис. вірян і кілька тисяч дуже високопоставлених чиновників, делегацій, глав урядів країн, монархів з усього світу", — розповів він.

За його словами, наразі підійти до площі доволі складно. 

Юраш повідомив, що над площею Святого Петра вже лунають траурні дзвони — вони сповіщають про початок історичної церемонії прощання.

Нагадаємо, 21 квітня помер Папа Франциск. Його поховають в римській базиліці Санта-Марія-Маджоре. Він молився у цьому храмі в ключові моменти свого папства.

А український лідер Володимир Зеленський повідомив, що наша держава буде представлена в Римі на церемонії прощання 26 квітня.

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