Папу Римського Франциска поховають у базиліці Санта-Марія-Маджоре — чим вона особлива

Папа Римський Франциск. Фото: REUTERS

Папу Римського Франциска поховають не у Ватикані, як це зазвичай відбувається, а в римській базиліці Санта-Марія-Маджоре. Таке рішення ухвалено згідно з його особистим заповітом.

Про це повідомляє CNN у понеділок, 21 квітня.

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Чим особлива базиліка Санта-Марія-Маджоре

Папа Франциск стане першим понтифіком більш ніж за століття, якого поховають за межами Ватикану. Хоча традиційно понтифіки знаходять останній спочинок у гротах під базилікою Святого Петра у Ватикані, місцем поховання Франциска стане базиліка Санта-Марія-Маджоре, розташована на іншому боці річки Тибр у Римі.

Про своє рішення порушити традицію і обрати це місце Папа повідомив ще у грудні 2023 року, пояснивши його тим, що відчуває "дуже сильний зв’язок" із цією базилікою, куди часто навідувався недільними ранками, щоби вшанувати Діву Марію.

"Я хочу бути похованим у Санта-Марія-Маджоре. Тому що це моя велика відданість, — сказав тоді Франциск.

Базиліка Санта-Марія-Маджоре має особливе значення для покійного понтифіка. Саме тут зберігається ікона Божої Матері "Порятунок римського народу" — одна з найшанованіших святинь у Римі. У головному вівтарі храму також знаходяться мощі святого апостола Матвія.

Попри те, що у базиліці Санта-Марія-Маджоре вже поховані семеро понтифіків, Франциск стане першим із часів Лева XIII, який помер у 1903 році, кого не поховають у базиліці Святого Петра.

Важливо, що саме в Санта-Марія-Маджоре Франциск провів міжнародну молитву за мир в Україні у 2022 році.

Нагадаємо, 21 квітня на 88-му році життя помер Папа Римський Франциск. Президент України Володимир Зеленський відреагував на трагічну звістку.