Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Зеленський відреагував на смерть Папи Франциска — що сказав arrow

Зеленський відреагував на смерть Папи Франциска — що сказав

21 квітня 2025 13:19
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Папа Римський Франциск помер — Зеленський відреагував
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У понеділок, 21 квітня, мільйони людей у ​​всьому світі оплакують трагічну звістку про смерть Папи Римського Франциска. Його життя було присвячене Богові, людям і Церкві.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у соцмережі Х.

Реклама
Читайте також:

Реакція Зеленського на смерть понтифіка

Зеленський наголосив, що Папа Франциск був духовним орієнтиром для мільйонів людей, умів дарувати надію, підтримувати молитвою й допомагати зберігати єдність.

"Він умів давати надію, полегшувати страждання через молитви і допомагати єдності", — зазначив Президент.

Глава держави додав, що понтифік молився за мир в Україні та підтримував український народ.

"Він молився за мир України та українців. Сумуємо разом з католиками й усіма християнами, які покладались на духовну підтримку Папи Франциска. Вічна памʼять!" — підсумував Зеленський.

Зеленський Папа Римський Франциск
Повідомлення Зеленського в Х

Нагадаємо, 21 квітня на 88-му році життя помер Папа Римський Франциск. Причиною смерті стала затяжна хвороба — понтифік тривалий час лікувався від пневмонії.

Напередодні своєї смерті, під час традиційного Великоднього звернення, Папа Франциск згадав про Україну, висловивши підтримку українському народові.

Володимир Зеленський смерть церква Ватикан Папа Римський
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама