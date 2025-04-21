Папа Римський Франциск помер — Зеленський відреагував

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 21 квітня, мільйони людей у ​​всьому світі оплакують трагічну звістку про смерть Папи Римського Франциска. Його життя було присвячене Богові, людям і Церкві.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у соцмережі Х.

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Зеленський наголосив, що Папа Франциск був духовним орієнтиром для мільйонів людей, умів дарувати надію, підтримувати молитвою й допомагати зберігати єдність.

"Він умів давати надію, полегшувати страждання через молитви і допомагати єдності", — зазначив Президент.

Глава держави додав, що понтифік молився за мир в Україні та підтримував український народ.

"Він молився за мир України та українців. Сумуємо разом з католиками й усіма християнами, які покладались на духовну підтримку Папи Франциска. Вічна памʼять!" — підсумував Зеленський.

Повідомлення Зеленського в Х

Нагадаємо, 21 квітня на 88-му році життя помер Папа Римський Франциск. Причиною смерті стала затяжна хвороба — понтифік тривалий час лікувався від пневмонії.

Напередодні своєї смерті, під час традиційного Великоднього звернення, Папа Франциск згадав про Україну, висловивши підтримку українському народові.