Папа Римский Франциск умер — Зеленский отреагировал

Зеленский отреагировал на смерть Папы Франциска — что сказал
В понедельник, 21 апреля, миллионы людей во всем мире оплакивают трагическую весть о смерти Папы Римского Франциска. Его жизнь была посвящена Богу, людям и Церкви.
Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в соцсети Х.
Реакция Зеленского на смерть понтифика
Зеленский подчеркнул, что Папа Франциск был духовным ориентиром для миллионов людей, умел дарить надежду, поддерживать молитвой и помогать сохранять единство.
"Он умел давать надежду, облегчать страдания через молитвы и помогать единству", — отметил Президент.
Глава государства добавил, что понтифик молился за мир в Украине и поддерживал украинский народ.
"Он молился за мир Украины и украинцев. Скорбим вместе с католиками и всеми христианами, которые полагались на духовную поддержку Папы Франциска. Вечная память!", — подытожил Зеленский.
Напомним, 21 апреля на 88-м году жизни скончался Папа Римский Франциск. Причиной смерти стала затяжная болезнь — понтифик длительное время лечился от пневмонии.
Накануне своей смерти, во время традиционного Пасхального обращения, Папа Франциск вспомнил об Украине, выразив поддержку украинскому народу.
Читайте Новини.LIVE!