Папа Римский Франциск умер — Зеленский отреагировал

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE

В понедельник, 21 апреля, миллионы людей во всем мире оплакивают трагическую весть о смерти Папы Римского Франциска. Его жизнь была посвящена Богу, людям и Церкви.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в соцсети Х.

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Зеленский подчеркнул, что Папа Франциск был духовным ориентиром для миллионов людей, умел дарить надежду, поддерживать молитвой и помогать сохранять единство.

"Он умел давать надежду, облегчать страдания через молитвы и помогать единству", — отметил Президент.

Глава государства добавил, что понтифик молился за мир в Украине и поддерживал украинский народ.

"Он молился за мир Украины и украинцев. Скорбим вместе с католиками и всеми христианами, которые полагались на духовную поддержку Папы Франциска. Вечная память!", — подытожил Зеленский.

Сообщение Зеленского в Х

Напомним, 21 апреля на 88-м году жизни скончался Папа Римский Франциск. Причиной смерти стала затяжная болезнь — понтифик длительное время лечился от пневмонии.

Накануне своей смерти, во время традиционного Пасхального обращения, Папа Франциск вспомнил об Украине, выразив поддержку украинскому народу.