Папу Римского Франциска похоронят в базилике Санта-Мария-Маджоре — чем она особенна

Папа Римский Франциск. Фото: REUTERS

Папу Римского Франциска похоронят не в Ватикане, как это обычно происходит, а в римской базилике Санта-Мария-Маджоре. Такое решение принято согласно его личному завещанию.

Об этом сообщает CNN в понедельник, 21 апреля.

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Папа Франциск станет первым понтификом более чем за столетие, которого похоронят за пределами Ватикана. Хотя традиционно понтифики находят последний покой в гротах под базиликой Святого Петра в Ватикане, местом захоронения Франциска станет базилика Санта-Мария-Маджоре, расположенная на другой стороне реки Тибр в Риме.

О своем решении нарушить традицию и выбрать это место Папа сообщил еще в декабре 2023 года, объяснив его тем, что чувствует "очень сильную связь" с этой базиликой, куда часто наведывался воскресными утрами, чтобы почтить Деву Марию.

"Я хочу быть похороненным в Санта-Мария-Маджоре. Потому что это моя большая преданность, — сказал тогда Франциск.

Базилика Санта-Мария-Маджоре имеет особое значение для покойного понтифика. Именно здесь хранится икона Божьей Матери "Спасение римского народа" — одна из самых почитаемых святынь в Риме. В главном алтаре храма также находятся мощи святого апостола Матфея.

Несмотря на то, что в базилике Санта-Мария-Маджоре уже похоронены семь понтификов, Франциск станет первым со времен Льва XIII, который умер в 1903 году, кого не похоронят в базилике Святого Петра.

Важно, что именно в Санта-Мария-Маджоре Франциск провел международную молитву за мир в Украине в 2022 году.

Напомним, 21 апреля на 88-м году жизни скончался Папа Римский Франциск. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на трагическое известие.