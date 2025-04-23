Прощание с Папой Франциском — Рим готовится к историческому событию

Женщина возле портрета Папы Франциска. Фото: REUTERS/Kim Soo-hyeon

Посол Украины в Ватикане Андрей Юраш рассказал детали подготовки к прощанию с Папой Франциском. На события ожидают миллионы верующих и мировых лидеров.

Об этом Андрей Юраш рассказал в эфире Ранок.LIVE в среду, 23 апреля.

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Прощание с Папой Франциском

Юраш говорит, что Рим готовится к беспрецедентному событию в дни прощания с понтификом. Сейчас город работает в режиме повышенной безопасности.

"На саму церемонию и траурную мессу в субботу ожидается 300 тыс. верующих и несколько тысяч очень высокопоставленных чиновников, делегаций, глав правительств стран, монархов со всего мира", — рассказал он.

По его словам, сейчас подойти к площади довольно сложно.

Юраш сообщил, что над площадью Святого Петра уже звучат траурные колокола — они сообщают о начале исторической церемонии прощания.

Напомним, 21 апреля умер Папа Франциск. Его похоронят в римской базилике Санта-Мария-Маджоре. Он молился в этом храме в ключевые моменты своего папства.

А украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что наше государство будет представлено в Риме на церемонии прощания 26 апреля.