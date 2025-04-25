Похороны Папы Франциска — кто прибудет из мировых лидеров

Ватикан готовится к похоронам Папы Франциска — кто приедет на них
В субботу, 26 апреля, в 10:00 по местному времени (11:00 по Киеву) в Ватикане состоится прощание с Папой Римским Франциском. Прощальная литургия пройдет на площади Святого Петра, после чего тело понтифика перенесут в базилику Санта Мария Маджоре для захоронения согласно его завещанию.
Что известно о похоронах Папы Римского Франциска и кто может присутствовать из мировых лидеров, сообщает CNN.
Кто из политических лидеров прибудет на похороны Папы Римского
Ожидается, что на церемонию съедутся сотни тысяч людей, среди которых политики, представители католической церкви и верующие со всего мира.
Среди подтвержденных гостей есть президент США Дональд Трамп, который прибудет с первой леди Меланией. Трамп объявил о своем участии в церемонии через Truth Social, подчеркнув, что это его первая международная поездка на посту.
Также приедет президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой Зеленской. На вопрос журналистов о возможной встрече с Трампом Зеленский отметил, что готов к диалогу, однако конкретики не привел.
Принц Уэльский Уильям будет представлять короля Чарльза III, продолжая традицию участия британской королевской семьи в важных церковных событиях. Кроме того, на похоронах будут присутствовать премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер и канцлер Олаф Шольц, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского Совета Антониу Кошта, а также лидеры Аргентины, Ирландии, Бразилии, Польши, Испании, Бельгии, Венгрии, Италии, Латвии, Литвы и Швейцарии.
Россию на церемонии будет представлять министр культуры Ольга Любимова. Президент России Владимир Путин от участия отказался, однако направил соболезнования кардиналу Кевину Фарреллу, отметив роль Папы Франциска в развитии диалога между церквями.
От чего умер Папа Римский Франциск
Папа Франциск ушел из жизни 21 апреля в возрасте 88 лет в своей резиденции Санта Марта. Понтифик перенес инсульт, который привел к коме и смерти. Перед этим он длительное время лечил болезнь легких. Во время своего понтификата, начавшегося 13 марта 2013 года, Франциск активно стремился реформировать церковь и сблизить ее с верующими.
Какое захоронение хотел Папа Римский Франциск
В своем завещании Папа Франциск пожелал избежать пышных торжеств. Он распорядился обойтись без традиционного запечатывания гроба, без вложения памятных монет и хроники его понтификата, выбрав простой деревянный гроб с цинковым покрытием и место захоронения вне базилики Святого Петра.
Напомним, врач рассказал, какими были последние минуты жизни Папы Римского Франциска.
Тем временем в Ватикане вскоре должны избрать нового Папу Римского. Советник министра иностранных дел по вопросам религиозной дипломатии Денис Коляда объяснил, есть ли шансы у молодого кардинала из Тернополя.
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