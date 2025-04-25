Похороны Папы Франциска — кто прибудет из мировых лидеров

Президент Италии Серджио Маттарелла возле тела Папы Франциска. Фото: Vatican Media/Simone Risoluti

В субботу, 26 апреля, в 10:00 по местному времени (11:00 по Киеву) в Ватикане состоится прощание с Папой Римским Франциском. Прощальная литургия пройдет на площади Святого Петра, после чего тело понтифика перенесут в базилику Санта Мария Маджоре для захоронения согласно его завещанию.

Что известно о похоронах Папы Римского Франциска и кто может присутствовать из мировых лидеров, сообщает CNN.

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Ожидается, что на церемонию съедутся сотни тысяч людей, среди которых политики, представители католической церкви и верующие со всего мира.

Среди подтвержденных гостей есть президент США Дональд Трамп, который прибудет с первой леди Меланией. Трамп объявил о своем участии в церемонии через Truth Social, подчеркнув, что это его первая международная поездка на посту.

Также приедет президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой Зеленской. На вопрос журналистов о возможной встрече с Трампом Зеленский отметил, что готов к диалогу, однако конкретики не привел.

Принц Уэльский Уильям будет представлять короля Чарльза III, продолжая традицию участия британской королевской семьи в важных церковных событиях. Кроме того, на похоронах будут присутствовать премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер и канцлер Олаф Шольц, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского Совета Антониу Кошта, а также лидеры Аргентины, Ирландии, Бразилии, Польши, Испании, Бельгии, Венгрии, Италии, Латвии, Литвы и Швейцарии.

Россию на церемонии будет представлять министр культуры Ольга Любимова. Президент России Владимир Путин от участия отказался, однако направил соболезнования кардиналу Кевину Фарреллу, отметив роль Папы Франциска в развитии диалога между церквями.

От чего умер Папа Римский Франциск

Папа Франциск ушел из жизни 21 апреля в возрасте 88 лет в своей резиденции Санта Марта. Понтифик перенес инсульт, который привел к коме и смерти. Перед этим он длительное время лечил болезнь легких. Во время своего понтификата, начавшегося 13 марта 2013 года, Франциск активно стремился реформировать церковь и сблизить ее с верующими.

Какое захоронение хотел Папа Римский Франциск

В своем завещании Папа Франциск пожелал избежать пышных торжеств. Он распорядился обойтись без традиционного запечатывания гроба, без вложения памятных монет и хроники его понтификата, выбрав простой деревянный гроб с цинковым покрытием и место захоронения вне базилики Святого Петра.

Напомним, врач рассказал, какими были последние минуты жизни Папы Римского Франциска.

Тем временем в Ватикане вскоре должны избрать нового Папу Римского. Советник министра иностранных дел по вопросам религиозной дипломатии Денис Коляда объяснил, есть ли шансы у молодого кардинала из Тернополя.