Хто стане новим Папою Римським — чи може обійняти посаду українець

Кардинал Микола Бичок. Фото: скриншот з відео

Після смерті Папи Римського Католицька церква розпочала тривалий процес для обрання його наступника. Одним з претендентів на Папський престол може стати наймолодший кардинал Католицької церкви — священник з Тернополя Микола Бичок. Однак шансів у нього небагато.

Про це повідомив радник міністра закордонних справ з питань релігійної дипломатії Денис Коляда в ефірі Вечір.LIVE.

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Коляда розповів, що у будь-якого кардинала є шанс стати Папою Римським, однак в українця Миколи Бичка небагато шансів, адже потрібна впізнаваність.

"Я б все ж не дуже сильно оцінював цей шанс. Не з тої причини, що наш кандидат якийсь не такий, ні. Питання полягає в тому, що цей конклав настільки різноманітний, Папа Франциск настільки його реформував, що вони між собою не знайомі. Вибрати Папу — це не просто обрати когось, хто серед них. Це обрати консенсусно того, за кого буде більшість. Це означає, що це обличчя має бути впізнаване, щоб вони хоча б розуміли хто це", — пояснив радник міністра закордонних справ з питань релігійної дипломатії.

Він наголосив, що кардинали, які обирають Папу, мають дуже великий обов'язок, адже вони довіряють людині церкву і вона має в ній абсолютну владу. За словами Коляди, від їхнього вибору буде залежати, як розвиватиметься церква надалі.

Нагадаємо, похорон Папи Франциска відбудеться у суботу, 26 квітня. На прощання з понтифіком поїде український президент Володимир Зеленський та очільник США Дональд Трамп.

Вже 23 квітня тіло Папи Франциска внесли до базиліки Святого Петра у Ватикані. Також оприлюднили його заповіт, в якому Папа зазначив місце, де хотів, аби його поховали.