Микола Бичок - українець може стати Папою Римським

Микола Бичок, український кардинал з Мельбурна. Фото: Українська греко-католицька церква

Наймолодший учасник майбутнього папського конклаву — кардинал Микола Бичок — буде представляти Австралію як її єдиний делегат у Римі. Бичок має українське походження. У грудні минулого року, в 44-річному віці він став наймолодшим єпископом, якому присвоїли титул кардинала.

Все що відомо про Миколу Бичка — читайте у матеріалі Новини.LIVE.

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Що відомо про Миколу Бичка

Микола Бичок народився в 1980 році в Тернополі. В підлітковому віці він вступив до Згромадження Найсвятішого Ізбавителя, де здобував духовну та богословську освіту в Україні та Польщі, отримавши ліценціат у галузі пастирського богослов’я.

У 2003 році прийняв довічні обіти, а у 2005 отримав ієрейські свячення.

Микола Бичок служив в Івано-Франківську, потім у США, а з 2020 року був призначений єпархом Єпархії святих Петра і Павла в Мельбурні УГКЦ в Австралії. Його хіротонія відбулася у Львові.

У грудні 2024 року Миколу Бичка офіційно висвятили на титул кардинала-пресвітера Святої Софії. Він став сьомим кардиналом в історії УГКЦ.

Позиція Миколи Бичка

Бичок віддав шану Франциску в понеділок, сказавши, що він є Папою "для маргіналів і тих, хто на периферії".

Микола Бичок із Папою Римським. Фото: Українська греко-католицька церква

"Це була людина простого благочестя, яка прагнула наблизити церкву до людей", — писав Бичок.

Бичок також згадав про боротьбу Франциска з сексуальними злочинами в церкві, підкреслив його зусилля у продовженні справи Папи Бенедикта XVI, але зазначив, що потрібно зробити більше.

"Папа Франциск вибачився перед тими, хто пережив насильство, і запровадив простіші процедури для боротьби зі злочинцями. Він почав впроваджувати культуру захисту для найбільш уразливих верств населення. Робота, яка має тривати в майбутньому", — написав він.

Нагадаємо, що Микола Бичок візьме участь у голосуванні на виборах наступного Папи Римського — він представлятиме не тільки Україну, а й австралійський католицький народ.

У понеділок, 21 квітня, на 88-му році життя помер Папа Римський Франциск.