Кардинал Микола Бичок долучиться до обрання Папи Римського

Кардинал УГКЦ Микола Бичок. Фото: Микола Бичок/Facebook

Кардинал Української Греко-Католицької Церкви Микола Бичок візьме участь у голосуванні на виборах наступного Папи Римського. Він представлятиме не тільки Україну, а й австралійський католицький народ.

Про це в коментарі Новини.LIVE розповів керівник пресслужби Львівської архиєпархії УГКЦ отець Михайло Квасюк.

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Як розповів отець Квасюк, кардинал УГКЦ Бичок представляє не лише Україну, а й австралійський католицький народ. Тому він запрошений бути на конклаві.

Варто зазначити, що для Миколи Бичка це буде перша участь у виборах Папи Римського. Адже лише кілька місяців тому він став кардиналом.

"Нещодавно перед смертю папи Франциска сам архієрей Католицької церкви проголосив кількох нових кардиналів, і серед них був єпископ нашої Української Греко-Католицької Церкви Микола Бичок. Він є кардиналом Австралії, і відповідно представляє духовні інтереси цього континенту. І відповідно він є також тим, хто запрошений бути на конклаві. Він представляє не лише позицію України, але й австралійський народ, католицький народ і знову ж таки греко-католицький", — пояснив отець Квасюк.

Кардинал УГКЦ Микола Бичок. Фото: Микола Бичок/Facebook

Зазначимо, що Микола Бичок — єпископ Мельбурнської єпархії УГКЦ в Австралії, наймолодший кардинал католицької церкви, родом з Тернополя, навчався у Львові. У грудні 2024 року він отримав титул кардинала у 44-річному віці.

Додамо, що коментуючи смерть Папи Франциска Бичок назвав його "Папою миру".

"Папа Франциск був Папою миру. У світі, спустошеному війною, він закликав до миру та справедливості. Я вдячний за часті звернення покійного Святішого Отця про справедливий мир в Україні та за зусилля Святого Престолу, які він наглядав, відомі й таємні, які чимось допомагали принести полегшення ув'язненим і страждаючим", — написав Бичок на своїй сторінці у Facebook.

Раніше ми інформували, що стало відомо, хто наразі очолює рейтинг наступників Папи Римського Франциска.

Нагадаємо, що у понеділок, 21 квітня, на 88-му році життя помер Папа Римський Франциск.