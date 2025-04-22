Кардинал Николай Бычок присоединится к избранию Папы Римского

Кардинал УГКЦ Николай Бычок. Фото: Николай Бычок/Facebook

Кардинал Украинской Греко-Католической Церкви Николай Бычок примет участие в голосовании на выборах следующего Папы Римского. Он будет представлять не только Украину, но и австралийский католический народ.

Об этом в комментарии Новини.LIVE рассказал руководитель пресс-службы Львовской архиепархии УГКЦ отец Михаил Квасюк.

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Как рассказал отец Квасюк, кардинал УГКЦ Бычок представляет не только Украину, но и австралийский католический народ. Поэтому он приглашен быть на конклаве.

Стоит отметить, что для Николая Бычка это будет первое участие в выборах Папы Римского. Ведь всего несколько месяцев назад он стал кардиналом.

"Недавно перед смертью папы Франциска сам архиерей Католической церкви провозгласил нескольких новых кардиналов, и среди них был епископ нашей Украинской Греко-Католической Церкви Николай Бычок. Он является кардиналом Австралии, и соответственно представляет духовные интересы этого континента. И соответственно он также является тем, кто приглашен быть на конклаве. Он представляет не только позицию Украины, но и австралийский народ, католический народ и опять же греко-католический", — объяснил отец Квасюк.

Кардинал УГКЦ Николай Бычок. Фото: Николай Бычок/Facebook

Отметим, что Николай Бычок — епископ Мельбурнской епархии УГКЦ в Австралии, самый молодой кардинал католической церкви, родом из Тернополя, учился во Львове. В декабре 2024 года он получил титул кардинала в 44-летнем возрасте.

Добавим, что, комментируя смерть Папы Франциска, Бычок назвал его "Папой мира".

"Папа Франциск был Папой мира. В мире, опустошенном войной, он призывал к миру и справедливости. Я благодарен за частые обращения покойного Святейшего Отца о справедливом мире в Украине и за усилия Святого Престола, которые он наблюдал, известные и тайные, которые чем-то помогали принести облегчение заключенным и страдающим", — написал Бычок на своей странице в Facebook.

Ранее мы информировали, что стало известно, кто сейчас возглавляет рейтинг преемников Папы Римского Франциска.

Напомним, что в понедельник, 21 апреля, на 88-м году жизни скончался Папа Римский Франциск.