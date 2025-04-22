Николай Бычок - украинец может стать Папой Римским

Николай Бычок, украинский кардинал из Мельбурна. Фото: Украинская греко-католическая церковь

Самый молодой участник будущего папского конклава — кардинал Николай Бычок — будет представлять Австралию как ее единственный делегат в Риме. Бычок имеет украинское происхождение. В декабре прошлого года, в 44-летнем возрасте он стал самым молодым епископом, которому присвоили титул кардинала.

Все что известно о Николае Бычке — читайте в материале Новини.LIVE.

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Что известно о Николае Бычке

Николай Бычок родился в 1980 году в Тернополе. В подростковом возрасте он вступил в Конгрегацию Святейшего Избавителя, где получал духовное и богословское образование в Украине и Польше, получив лиценциат в области пастырского богословия.

В 2003 году принял пожизненные обеты, а в 2005 получил иерейские рукоположения.

Николай Бычок служил в Ивано-Франковске, затем в США, а с 2020 года был назначен епархом Епархии святых Петра и Павла в Мельбурне УГКЦ в Австралии. Его хиротония состоялась во Львове.

В декабре 2024 года Николая Бычка официально рукоположили на титул кардинала-пресвитера Святой Софии. Он стал седьмым кардиналом в истории УГКЦ.

Позиция Николая Бычка

Бычок отдал дань уважения Франциску в понедельник, сказав, что он является Папой "для маргиналов и тех, кто на периферии".

Николай Бычок с Папой Римским. Фото: Украинская греко-католическая церковь

"Это был человек простого благочестия, который стремился приблизить церковь к людям", — писал Бычок.

Бычок также упомянул о борьбе Франциска с сексуальными преступлениями в церкви, подчеркнул его усилия в продолжении дела Папы Бенедикта XVI, но отметил, что нужно сделать больше.

"Папа Франциск извинился перед теми, кто пережил насилие, и ввел более простые процедуры для борьбы с преступниками. Он начал внедрять культуру защиты для наиболее уязвимых слоев населения. Работа, которая должна продолжаться в будущем", — написал он.

Напомним, что Николай Бычок примет участие в голосовании на выборах следующего Папы Римского — он будет представлять не только Украину, но и австралийский католический народ.

В понедельник, 21 апреля, на 88-м году жизни скончался Папа Римский Франциск.