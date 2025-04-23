Труну з тілом Папи Франциска внесли до базиліки у Ватикані

Тіло Папи Франциска заносять до базиліки. Фото: Reuters

Труну з тілом Папи Римського Франциска у середу, 23 квітня, занесли до базиліки Святого Петра у Ватикані. Прощання з понтифіком відбудеться 26 квітня.

Відео з місця транслює агенство Reuters.

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Прощання з Папою Римським

Сьогодні віряни збираються на площі у Ватикані, аби вшанувати пам'ять Папи Франциска. Труну з його тілом занесли у собор Святого Петра. До цього вона перебувала в каплиці резиденції Святої Марти, де Папа проживав протягом свого понтифікату.

Похорон Папи Франциска відбудеться 26 квітня о 10:00 за місцевим часом у соборі Святого Петра. Понтифік у заповіті попросив, аби церемонія була скромною.

На відміну від традиції поховання пап, Франциск буде похований у базиліці Санта-Марія-Маджоре в Римі. Після прощання розпочнеться дев'ятиденний траурний період, після якого буде скликано конклав для обрання нового понтифіка.​

Нагадаємо, новим Папою Римським може стати єпископ українського походження.

А у Ватикані оприлюднили заповіт Папи Франциска, в якому він вказав місце, де хотів, аби його поховали.