Труну з тілом Папи Франциска внесли до базиліки у Ватикані

Тіло Папи Франциска внесли до базиліки Святого Петра у Ватикані
Труну з тілом Папи Римського Франциска у середу, 23 квітня, занесли до базиліки Святого Петра у Ватикані. Прощання з понтифіком відбудеться 26 квітня.
Відео з місця транслює агенство Reuters.
Прощання з Папою Римським
Сьогодні віряни збираються на площі у Ватикані, аби вшанувати пам'ять Папи Франциска. Труну з його тілом занесли у собор Святого Петра. До цього вона перебувала в каплиці резиденції Святої Марти, де Папа проживав протягом свого понтифікату.
Похорон Папи Франциска відбудеться 26 квітня о 10:00 за місцевим часом у соборі Святого Петра. Понтифік у заповіті попросив, аби церемонія була скромною.
На відміну від традиції поховання пап, Франциск буде похований у базиліці Санта-Марія-Маджоре в Римі. Після прощання розпочнеться дев'ятиденний траурний період, після якого буде скликано конклав для обрання нового понтифіка.
Нагадаємо, новим Папою Римським може стати єпископ українського походження.
А у Ватикані оприлюднили заповіт Папи Франциска, в якому він вказав місце, де хотів, аби його поховали.
Читайте Новини.LIVE!