Гроб с телом Папы Франциска внесли в базилику в Ватикане

Тело Папы Франциска заносят в базилику. Фото: Reuters

Гроб с телом Папы Римского Франциска в среду, 23 апреля, занесли в базилику Святого Петра в Ватикане. Прощание с понтификом состоится 26 апреля.

Видео с места транслирует агентство Reuters.

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Прощание с Папой Римским

Сегодня верующие собираются на площади в Ватикане, чтобы почтить память Папы Франциска. Гроб с его телом занесли в собор Святого Петра. До этого он находился в часовне резиденции Святой Марты, где Папа проживал в течение своего понтификата.

Похороны Папы Франциска состоятся 26 апреля в 10:00 по местному времени в соборе Святого Петра. Понтифик в завещании попросил, чтобы церемония была скромной.

В отличие от традиции захоронения пап, Франциск будет похоронен в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме. После прощания начнется девятидневный траурный период, после которого будет созван конклав для избрания нового понтифика.

Напомним, новым Папой Римским может стать епископ украинского происхождения.

А в Ватикане обнародовали завещание Папы Франциска, в котором он указал место, где хотел, чтобы его похоронили.