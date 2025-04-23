Кто станет новым Папой Римским — может ли занять должность украинец

Кардинал Николай Бычок. Фото: скриншот из видео

После смерти Папы Римского Католическая церковь начала длительный процесс для избрания его преемника. Одним из претендентов на Папский престол может стать самый молодой кардинал Католической церкви — священник из Тернополя Николай Бычок. Однако шансов у него немного.

Об этом сообщил советник Министра иностранных дел по вопросам религиозной дипломатии Денис Коляда в эфире Вечір.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Может ли украинец стать Папой Римским

Коляда рассказал, что у любого кардинала есть шанс стать Папой Римским, однако у украинца Николая Бычка немного шансов, ведь нужна узнаваемость.

"Я бы все же не очень сильно оценивал этот шанс. Не по той причине, что наш кандидат какой-то не такой, нет. Вопрос заключается в том, что этот конклав настолько разнообразен, Папа Франциск настолько его реформировал, что они между собой не знакомы. Выбрать Папу — это не просто выбрать кого-то, кто среди них. Это выбрать консенсусно того, за кого будет большинство. Это означает, что это лицо должно быть узнаваемым, чтобы они хотя бы понимали кто это", — пояснил советник Министра иностранных дел по вопросам религиозной дипломатии.

Он отметил, что кардиналы, которые выбирают Папу, имеют очень большую ответственность, ведь они доверяют человеку церковь и он имеет в ней абсолютную власть. По словам Коляды, от их выбора будет зависеть, как будет развиваться церковь в дальнейшем.

Напомним, похороны Папы Франциска состоятся в субботу, 26 апреля. На прощание с понтификом поедет украинский президент Владимир Зеленский и глава США Дональд Трамп.

Уже 23 апреля тело Папы Франциска внесли в базилику Святого Петра в Ватикане. Также обнародовали его завещание, в котором Папа указал место, где хотел, чтобы его похоронили.