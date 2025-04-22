Трамп заявив, що разом з дружиною приїде на похорони Папи Римського

Трамп приїде на похорони Папи Римського
Вчора на весь світ стало відомо, що Папа Римський Франциск помер. Президент США Дональд Трамп заявив, що разом зі своєю дружиною — першою леді Сполучених Штатів Меланією Трамп — приїде на похорони.
Відповідний допис глава Білого дому опублікував у своїй соцмережі Truth Social.
Трамп буде на похоронах Франциска
"Ми з Меланією поїдемо на похорон Папи Франциска в Рим. Ми чекаємо на можливість бути там", — йдеться у повідомленні.
Наразі дату похорону офіційно не оголосили. Зазначимо, що поїздка на похорон може бути першим візитом Трампа за кордон на посаді 47-го президента США.
Нагадаємо, вчора Дональд Трамп заявив, що через смерть Папи Римського Франциска у США будуть приспущені всі національні і державні прапори. Він наголосив, що понтифік був хорошою людиною.
Також ми писали, що смерть Франциска була спровокована інсультом та подальшою незворотною серцевою недостатністю.
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