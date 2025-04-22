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Трамп приїде на похорони Папи Римського

22 квітня 2025 07:02
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Трамп заявив, що разом з дружиною приїде на похорони Папи Римського
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Вчора на весь світ стало відомо, що Папа Римський Франциск помер. Президент США Дональд Трамп заявив, що разом зі своєю дружиною — першою леді Сполучених Штатів Меланією Трамп — приїде на похорони.

Відповідний допис глава Білого дому опублікував у своїй соцмережі Truth Social.

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"Ми з Меланією поїдемо на похорон Папи Франциска в Рим. Ми чекаємо на можливість бути там", — йдеться у повідомленні.

Наразі дату похорону офіційно не оголосили. Зазначимо, що поїздка на похорон може бути першим візитом Трампа за кордон на посаді 47-го президента США.

Нагадаємо, вчора Дональд Трамп заявив, що через смерть Папи Римського Франциска у США будуть приспущені всі національні і державні прапори. Він наголосив, що понтифік був хорошою людиною.

Також ми писали, що смерть Франциска була спровокована інсультом та подальшою незворотною серцевою недостатністю.

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