Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Смерть Папи Франциска — Трамп видав спеціальний указ arrow

Смерть Папи Франциска — Трамп видав спеціальний указ

21 квітня 2025 19:53
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Трамп наказав приспустити державні прапори США через смерть Папи Римського Франциска
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У США будуть приспущені всі національні і державні прапори в зв’язку зі смертю Папи Римського Франциска. Він був хорошою людиною

Про це заявив президент США Дональд Трамп із балкона Білого дому, під час звернення у понеділок, 21 квітня.

Реклама
Читайте також:

Жалоба за понтифіком

Трамп у своєму зверненні назвав Папу Франциска хорошою людиною, яка працювала старанно.

"Я щойно підписав виконавчий указ про приспущення всіх прапорів нашої країни. Всіх федеральних і державних прапорів. На честь Папи Франциска. Він був хорошою людиною, працював старанно. Він любив світ, і для мене честь зробити це", — зазначив Трамп.

До жалобних заходів також долучилися Велика Британія, Італія, Іспанія, Аргентина, Бразилія та низка інших країн, де державні прапори були приспущені в знак поваги до пам’яті понтифіка.

Нагадаємо, Папа Франциск відійшов у вічність 21 квітня 2025 року на 88-му році життя. Причиною смерті, за попередніми даними, став інсульт.

США смерть Дональд Трамп церква Ватикан Папа Римський
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама