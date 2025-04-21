Трамп наказав приспустити державні прапори США через смерть Папи Римського Франциска

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

У США будуть приспущені всі національні і державні прапори в зв’язку зі смертю Папи Римського Франциска. Він був хорошою людиною

Про це заявив президент США Дональд Трамп із балкона Білого дому, під час звернення у понеділок, 21 квітня.

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Жалоба за понтифіком

Трамп у своєму зверненні назвав Папу Франциска хорошою людиною, яка працювала старанно.

"Я щойно підписав виконавчий указ про приспущення всіх прапорів нашої країни. Всіх федеральних і державних прапорів. На честь Папи Франциска. Він був хорошою людиною, працював старанно. Він любив світ, і для мене честь зробити це", — зазначив Трамп.

До жалобних заходів також долучилися Велика Британія, Італія, Іспанія, Аргентина, Бразилія та низка інших країн, де державні прапори були приспущені в знак поваги до пам’яті понтифіка.

Нагадаємо, Папа Франциск відійшов у вічність 21 квітня 2025 року на 88-му році життя. Причиною смерті, за попередніми даними, став інсульт.