Трамп наказав приспустити державні прапори США через смерть Папи Римського Франциска

Смерть Папи Франциска — Трамп видав спеціальний указ
У США будуть приспущені всі національні і державні прапори в зв’язку зі смертю Папи Римського Франциска. Він був хорошою людиною
Про це заявив президент США Дональд Трамп із балкона Білого дому, під час звернення у понеділок, 21 квітня.
Жалоба за понтифіком
Трамп у своєму зверненні назвав Папу Франциска хорошою людиною, яка працювала старанно.
"Я щойно підписав виконавчий указ про приспущення всіх прапорів нашої країни. Всіх федеральних і державних прапорів. На честь Папи Франциска. Він був хорошою людиною, працював старанно. Він любив світ, і для мене честь зробити це", — зазначив Трамп.
До жалобних заходів також долучилися Велика Британія, Італія, Іспанія, Аргентина, Бразилія та низка інших країн, де державні прапори були приспущені в знак поваги до пам’яті понтифіка.
Нагадаємо, Папа Франциск відійшов у вічність 21 квітня 2025 року на 88-му році життя. Причиною смерті, за попередніми даними, став інсульт.
Читайте Новини.LIVE!