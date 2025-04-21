Папа Римський Франциск помер від інсульту — La Repubblica

Папа Римський Франциск. Фото: ВВС

Причиною смерті Папи Римського Франциска став інсульт. Наразі невідомо, чи йдеться про крововилив у мозок.

Про це пише La Repubblica у понеділок, 21 квітня.

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За інформацією лікарів, причиною смерті став інсульт. Медики уточнюють, що наразі невідомо, чи йдеться про крововилив у мозок. Водночас жодного очевидного зв’язку зі складнощами дихання, через які Франциск був госпіталізований у лютому, не виявлено.

"Папа відійшов спокійно", — кажуть лікарі.

Понтифік потрапив до лікарні 14 лютого, заявивши, що має лікувати бронхіт. Напередодні світ бачив, як Папа Франциск перервав месу через проблеми з диханням. Спочатку лікування відбувалося у Ватикані, однак згодом було прийнято рішення перевести його до лікарні "Джемеллі".

Там лікарі діагностували полімікробну інфекцію в бронхах, спричинену кількома вірусами, бактеріями та грибками. Згодом КТ підтвердила двобічну пневмонію. Крім того, Папа страждав на бронхоектази й астматичний бронхіт.

22 лютого його стан погіршився — Папа пережив тривалу дихальну кризу, потребував подачі кисню високого потоку та переливання крові. Госпіталізація тривала 38 днів — Франциска виписали лише 23 березня.

А 21 квітня на 88-му році життя Папа Римський Франциск помер.