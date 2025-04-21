Папа Римский Франциск умер от инсульта — La Repubblica

Папа Римский Франциск. Фото: ВВС

Причиной смерти Папы Римского Франциска стал инсульт. Пока неизвестно, идет ли речь о кровоизлиянии в мозг.

Об этом пишет La Repubblica в понедельник, 21 апреля.

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По информации врачей, причиной смерти стал инсульт. Медики уточняют, что пока неизвестно, идет ли речь о кровоизлиянии в мозг. В то же время никакой очевидной связи со сложностями дыхания, из-за которых Франциск был госпитализирован в феврале, не обнаружено.

"Папа отошел спокойно", — говорят врачи.

Понтифик попал в больницу 14 февраля, заявив, что должен лечить бронхит. Накануне мир видел, как Папа Франциск прервал мессу из-за проблем с дыханием. Сначала лечение проходило в Ватикане, однако впоследствии было принято решение перевести его в больницу "Джемелли".

Там врачи диагностировали полимикробную инфекцию в бронхах, вызванную несколькими вирусами, бактериями и грибками. Впоследствии КТ подтвердила двустороннюю пневмонию. Кроме того, Папа страдал бронхоэктазами и астматическим бронхитом.

22 февраля его состояние ухудшилось — Папа пережил длительный дыхательный кризис, нуждался в подаче кислорода высокого потока и переливании крови. Госпитализация длилась 38 дней — Франциска выписали только 23 марта.

А 21 апреля на 88-м году жизни Папа Римский Франциск умер.