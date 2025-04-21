Трамп приказал приспустить государственные флаги США из-за смерти Папы Римского Франциска

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

В США будут приспущены все национальные и государственные флаги в связи со смертью Папы Римского Франциска. Он был хорошим человеком

Об этом заявил президент США Дональд Трамп с балкона Белого дома, во время обращения в понедельник, 21 апреля.

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Траур по понтифику

Трамп в своем обращении назвал Папу Франциска хорошим человеком, который работал усердно.

"Я только что подписал исполнительный указ о приспущении всех флагов нашей страны. Всех федеральных и государственных флагов. В честь Папы Франциска. Он был хорошим человеком, работал усердно. Он любил мир, и для меня честь сделать это", — отметил Трамп.

К траурным мероприятиям также присоединились Великобритания, Италия, Испания, Аргентина, Бразилия и ряд других стран, где государственные флаги были приспущены в знак уважения к памяти понтифика.

Напомним, Папа Франциск отошел в вечность 21 апреля 2025 года на 88-м году жизни. Причиной смерти, по предварительным данным, стал инсульт.