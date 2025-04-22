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Трамп приедет на похороны Папы Римского

22 апреля 2025 07:02
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Трамп заявил, что вместе с женой приедет на похороны Папы Римского
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Вчера на весь мир стало известно, что Папа Римский Франциск умер. Президент США Дональд Трамп заявил, что вместе со своей женой — первой леди Соединенных Штатов, Меланией Трамп — приедет на похороны.

Соответствующее сообщение глава Белого дома опубликовал в своей соцсети Truth Social.

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"Мы с Меланией поедем на похороны Папы Франциска в Рим. Мы ждем возможности быть там", — говорится в сообщении.

Пока дату похорон официально не объявили. Отметим, что поездка на похороны может быть первым визитом Трампа за границу в должности 47-го президента США.

Напомним, вчера Дональд Трамп заявил, что в связи со смертью Папы Римского Франциска в США будут приспущены все национальные и государственные флаги. Он подчеркнул, что понтифик был хорошим человеком.

Также мы писали, что смерть Франциска была спровоцирована инсультом и последующей необратимой сердечной недостаточностью.

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