Трамп заявил, что вместе с женой приедет на похороны Папы Римского

Трамп приедет на похороны Папы Римского
Вчера на весь мир стало известно, что Папа Римский Франциск умер. Президент США Дональд Трамп заявил, что вместе со своей женой — первой леди Соединенных Штатов, Меланией Трамп — приедет на похороны.
Соответствующее сообщение глава Белого дома опубликовал в своей соцсети Truth Social.
Трамп будет на похоронах Франциска
"Мы с Меланией поедем на похороны Папы Франциска в Рим. Мы ждем возможности быть там", — говорится в сообщении.
Пока дату похорон официально не объявили. Отметим, что поездка на похороны может быть первым визитом Трампа за границу в должности 47-го президента США.
Напомним, вчера Дональд Трамп заявил, что в связи со смертью Папы Римского Франциска в США будут приспущены все национальные и государственные флаги. Он подчеркнул, что понтифик был хорошим человеком.
Также мы писали, что смерть Франциска была спровоцирована инсультом и последующей необратимой сердечной недостаточностью.
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