Зеленский раньше запланированного вернулся в Украину - детали

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 25 апреля, вернулся в Украину после рабочей поездки. Он посетил Южноафриканскую Республику, где встретился с президентом страны Сирилом Рамафасой.

Об этом сообщил пресс-секретарь Сергей Никифоров в комментарии СМИ, передают Новини.LIVE.

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По словам пресс-секретаря президента, он вернулся в Украину раньше запланированного. Никифоров уточнил, что дальнейший график украинского лидера "будет зависеть от ситуации".

Отметим, что Зеленский планировал поехать в Ватикан 26 апреля на прощание с Папой Римским Франциском. Однако из-за вчерашнего массированного обстрела России во время визита в ЮАР он сократил часть поездок и заявил, что возвращается в Киев.

Ранее во время встречи с членами Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций Зеленский анонсировал свой визит на прощание с Папой Франциском.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что вместе с Первой леди поедет на похороны Папы Римского 26 апреля.