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Зеленський прибув до Риму, — Нікіфоров

26 квітня 2025 08:37
Євгенія Брюховецька - редактор
Зеленський прибув до Риму з першою леді
Президент України Володимир Зеленський. Фото: РБК-Україна
Євгенія Брюховецька - редактор

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 26 квітня, разом з першою леді Оленою Зеленською прибув до Риму. Вчора він заявляв, що може не встигнути на прощання з Папою Римським Франциском.

Про це повідомив прессекретар Сергій Нікіфоров в коментарі для Новини.LIVE.

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За словами Нікіфорова, Зеленський прибув до Риму разом з першою леді, аби відвідати похорони Папи Римського Франциска. Також на церемонії прощання буде присутня українська делегація.

Крім того, відомо, що на прощання має приїхати президент США Дональд Трамп. Після цього він, ймовірно, зустрінеться з українським лідером.

Нагадаємо, вчора Зеленський повернувся в Україну раніше запланованого. Причиною цього став російський обстріл Києва 24 квітня.

Речник МЗС Георгій Тихий повідомив, про що йшлося на зустрічі Зеленського з президентом ПАР Сирілом Рамафосою.

Володимир Зеленський Італія Олена Зеленська Ватикан Папа Римський
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