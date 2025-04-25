Прощання з Папою Франциском — Зеленський назвав, хто буде від України

Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для країни важливо бути у Ватикані на прощанні з Папою Римським. Однак, за його словами, він може не встигнути.

Про це український лідер сказав у Києві у пʼятницю, 25 квітня, передає кореспондент Новини.LIVE.

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Прощання з Папою Франциском

"Для нас важливо, щоб Україна була присутня, не тільки через хороші відносини з Ватиканом і за допомогу Ватикану щодо повернення українських дітей та обміну полонених, а через особисті хороші відносини з Папою Римським Франциском. Також висловити слова співчуття та вдячності Ватикану та Італії", — зазначив Зеленський.

За його словами, Україна поважає відносини з премʼєр-міністром Італії, оскільки вони дружні та партнерські.

"Якщо я не буду встигати, то Україна буде представлена на достойному рівні", — зауважив глава держави.

Відомо, що у Ватикан точно поїдуть:

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга;

Перша леді України Олена Зеленська.

Зеленський додав, що може не встигнути, оскільки наразі є багато зустрічей щодо ППО та російських атак.

Нагадаємо, лідер США Дональд Трамп повідомив, що можливо зустрінеться із Зеленським у Римі 26 квітня.

Раніше стало відомо, хто прибуде на прощання із Папою Франциском. У своєму заповіті він побажав уникнути пишних урочистостей.