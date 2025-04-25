Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Зеленський може не встигнути на прощання з Папою Франциском arrow

Зеленський може не встигнути на прощання з Папою Франциском

25 квітня 2025 19:49
Аркадій Пастула - Редактор
Прощання з Папою Франциском — Зеленський назвав, хто буде від України
Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE
Аркадій Пастула - Редактор

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для країни важливо бути у Ватикані на прощанні з Папою Римським. Однак, за його словами, він може не встигнути. 

Про це український лідер сказав у Києві у пʼятницю, 25 квітня, передає кореспондент Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Прощання з Папою Франциском

"Для нас важливо, щоб Україна була присутня, не тільки через хороші відносини з Ватиканом і за допомогу Ватикану щодо повернення українських дітей та обміну полонених, а через особисті хороші відносини з Папою Римським Франциском. Також висловити слова співчуття та вдячності Ватикану та Італії", — зазначив Зеленський.

За його словами, Україна поважає відносини з премʼєр-міністром Італії, оскільки вони дружні та партнерські. 

"Якщо я не буду встигати, то Україна буде представлена на достойному рівні", — зауважив глава держави.

Відомо, що у Ватикан точно поїдуть:

  • Міністр закордонних справ Андрій Сибіга;
  • Перша леді України Олена Зеленська.

Зеленський додав, що може не встигнути, оскільки наразі є багато зустрічей щодо ППО та російських атак.

Нагадаємо, лідер США Дональд Трамп повідомив, що можливо зустрінеться із Зеленським у Римі 26 квітня.

Раніше стало відомо, хто прибуде на прощання із Папою Франциском. У своєму заповіті він побажав уникнути пишних урочистостей.

Володимир Зеленський Ватикан Папа Римський Україна похорон
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама