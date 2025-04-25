Зустріч між Трампом і Зеленським може відбутися в Римі 26 квітня

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Leah Millis

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що можливо зустрінеться з українським Президентом Володимиром Зеленським у Римі. Світові лідери зберуться на похорон Папи Франциска.

Про це Дональд Трамп сказав журналістам перед вильотом до Рима на похорон Папи Франциска у пʼятницю, 25 квітня.

Реклама

Читайте також:

У Римі, ймовірно, відбудеться зустріч Трампа із Зеленським

На питання журналістів, Трамп заявив, що у Римі можливо зустрінеться із Зеленським. Однак він не надав більше деталей.

Відомо, що похорон Папи Франциска відбудеться у суботу, 26 квітня.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Україна буде представлена в Римі на церемонії прощання з Папою Франциском.

А Трамп заявив, що між Україною та Росією є прогрес в питанні завершення війни.