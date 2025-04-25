Мирна угода між Україною та Росією — Трамп заявив про прогрес

Лідер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія просуваються вперед щодо мирної угоди про завершення війни. Однак ситуація дуже крихка.

Про це Дональд Трамп сказав журналістам перед вильотом до Рима на похорон Папи Франциска у пʼятницю, 25 квітня.

Реклама

Читайте також:

Мирна угода між Україною та Росією

"Ми їдемо до Риму на похорон Папи Франциска... Зустрінемось із багатьма світовими лідерами. Вони хочуть зустрітися", — зазначив Трамп.

За його словами, торгові угоди йдуть добре. Крім того, він висловився про ситуацію в Україні.

"Росія і Україна, сподіваємось, прогресують. Дуже хитка ситуація", — зауважив він.

Трамп знову повторив, що все повинен був виправити Джо Байден, однак йому не вдалося цього зробити.

Нагадаємо, лідер США зазначив, що його словами про закінчення війни в Україні за добу були жартом з перебільшенням.

Раніше Трамп заявив, що війна розпочалася нібито через бажання Києва стати членом НАТО.