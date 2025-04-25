Мирное соглашение между Украиной и Россией — Трамп заявил о прогрессе

Трамп заявил о прогрессе в мирном соглашении между Украиной и РФ
Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия продвигаются вперед по мирному соглашению о завершении войны. Однако ситуация очень хрупкая.
Об этом Дональд Трамп сказал журналистам перед вылетом в Рим на похороны Папы Франциска в пятницу, 25 апреля.
Мирное соглашение между Украиной и Россией
"Мы едем в Рим на похороны Папы Франциска... Встретимся со многими мировыми лидерами. Они хотят встретиться", — отметил Трамп.
По его словам, торговые соглашения идут хорошо. Кроме того, он высказался о ситуации в Украине.
"Россия и Украина, надеемся, прогрессируют. Очень шаткая ситуация", — отметил он.
Трамп снова повторил, что все должен был исправить Джо Байден, однако ему не удалось этого сделать.
Напомним, лидер США отметил, что его слова об окончании войны в Украине за сутки были шуткой с преувеличением.
Ранее Трамп заявил, что война началась якобы из-за желания Киева стать членом НАТО.
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