Мирное соглашение между Украиной и Россией — Трамп заявил о прогрессе

Лидер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия продвигаются вперед по мирному соглашению о завершении войны. Однако ситуация очень хрупкая.

Об этом Дональд Трамп сказал журналистам перед вылетом в Рим на похороны Папы Франциска в пятницу, 25 апреля.

Реклама

Читайте также:

Мирное соглашение между Украиной и Россией

"Мы едем в Рим на похороны Папы Франциска... Встретимся со многими мировыми лидерами. Они хотят встретиться", — отметил Трамп.

По его словам, торговые соглашения идут хорошо. Кроме того, он высказался о ситуации в Украине.

"Россия и Украина, надеемся, прогрессируют. Очень шаткая ситуация", — отметил он.

Трамп снова повторил, что все должен был исправить Джо Байден, однако ему не удалось этого сделать.

Напомним, лидер США отметил, что его слова об окончании войны в Украине за сутки были шуткой с преувеличением.

Ранее Трамп заявил, что война началась якобы из-за желания Киева стать членом НАТО.