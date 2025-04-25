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Трамп назвав причину початку війни в Україні

25 квітня 2025 13:46
Євтушенко Аліна - редактор
Трамп звинуватив Україну у повномасштабній війні
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Євтушенко Аліна - редактор

Президент США Дональд Трамп вкотре звинуватив Україну у розв'язанні війни. Лідер США вважає, що війна почалася через бажання України вступити до НАТО.

Про це Трамп сказав в інтерв'ю TIME.

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У своєму інтерв'ю виданню TIME президент США Дональд Трамп звинуватив Київ у розв'язанні повномасштабної війни. Він сказав, що війна розпочалася нібито через бажання України вступити до Північноатлантичного блоку (НАТО).

"Я думаю, що війна почалася, коли вони почали говорити про вступ до НАТО", — сказав Трамп.

Видання зазначає, що мир шляхом переговорів, якого президент США домагається, передасть російському диктатору Володимиру Путіну близько 20% української території.

"Крим залишиться з Росією", — говорить Трамп.

Як зазначає  TIME, найімовірніше, його запам'ятають за те, що він порвав із десятиліттями зовнішньої політики, яку проводили президенти-республіканці та демократи, відштовхнув союзників по НАТО і став на бік Росії у повномасштабній війні проти України.

Нагадаємо, що нещодавно Трамп пояснив, які "поступки" запропонувала Росія для закінчення повномасштабної війни в Україні.

Крім того, стало відомо, що президент США усвідомив, що саме є головною перешкодою для припинення війни в Україні.

США НАТО Дональд Трамп війна в Україні Росія
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