Трамп звинуватив Україну у повномасштабній війні

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп вкотре звинуватив Україну у розв'язанні війни. Лідер США вважає, що війна почалася через бажання України вступити до НАТО.

Про це Трамп сказав в інтерв'ю TIME.

Реклама

Читайте також:

Трамп розповів, що "спровокувало" війну в Україні

У своєму інтерв'ю виданню TIME президент США Дональд Трамп звинуватив Київ у розв'язанні повномасштабної війни. Він сказав, що війна розпочалася нібито через бажання України вступити до Північноатлантичного блоку (НАТО).

"Я думаю, що війна почалася, коли вони почали говорити про вступ до НАТО", — сказав Трамп.

Видання зазначає, що мир шляхом переговорів, якого президент США домагається, передасть російському диктатору Володимиру Путіну близько 20% української території.

"Крим залишиться з Росією", — говорить Трамп.

Як зазначає TIME, найімовірніше, його запам'ятають за те, що він порвав із десятиліттями зовнішньої політики, яку проводили президенти-республіканці та демократи, відштовхнув союзників по НАТО і став на бік Росії у повномасштабній війні проти України.

Нагадаємо, що нещодавно Трамп пояснив, які "поступки" запропонувала Росія для закінчення повномасштабної війни в Україні.

Крім того, стало відомо, що президент США усвідомив, що саме є головною перешкодою для припинення війни в Україні.