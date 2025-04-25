Трамп обвинил Украину в полномасштабной войне

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп в очередной раз обвинил Украину в развязывании войны. Лидер США считает, что война началась из-за желания Украины вступить в НАТО.

Об этом Трамп сказал в интервью TIME.

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В своем интервью изданию TIME президент США Дональд Трамп обвинил Киев в развязывании полномасштабной войны. Он сказал, что война началась якобы из-за желания Украины вступить в Североатлантический блок (НАТО).

"Я думаю, что война началась, когда они начали говорить о вступлении в НАТО", — сказал Трамп.

Издание отмечает, что мир путем переговоров, которого президент США добивается, передаст российскому диктатору Владимиру Путину около 20% украинской территории.

"Крым останется с Россией", — говорит Трамп.

Как отмечает TIME, скорее всего, его запомнят за то, что он порвал с десятилетиями внешней политики, которую проводили президенты-республиканцы и демократы, оттолкнул союзников по НАТО и стал на сторону России в полномасштабной войне против Украины.

Напомним, что недавно Трамп объяснил, какие "уступки" предложила Россия для окончания полномасштабной войны в Украине.

Кроме того, стало известно, что президент США осознал, что именно является главным препятствием для прекращения войны в Украине.