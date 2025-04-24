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Трамп пояснив, що запропонувала РФ для наближення до миру

24 квітня 2025 21:37
Аркадій Пастула - Редактор
Трамп пояснив, які поступки Росія запропонувала для завершення війни
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
Аркадій Пастула - Редактор

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пояснив, які "поступки" запропонувала Росія для завершення війни в Україні.

Про це Дональд Трамп сказав на пресконференції з премʼєром Норвегії Йонасом Гаром Стере у четвер, 24 квітня.

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"Поступки" Росії

Трамп заявив, що Росія запропонувала поступки — "зупинити війну та захоплення всієї України".

"Це дуже велика поступка", — додав він.

Нагадаємо, Трамп заявив, що чинить великий тиск на Росію, аби якнайшвидше припинити війну в Україні.

Крім того, лідер США вважає, що Україні буде складно повернути Крим. За його словами, півострів було окуповано, коли президентом був Барак Обама.

США війна Дональд Трамп Україна Росія
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