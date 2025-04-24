Трамп пояснив, які поступки Росія запропонувала для завершення війни

Трамп пояснив, що запропонувала РФ для наближення до миру
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пояснив, які "поступки" запропонувала Росія для завершення війни в Україні.
Про це Дональд Трамп сказав на пресконференції з премʼєром Норвегії Йонасом Гаром Стере у четвер, 24 квітня.
"Поступки" Росії
Трамп заявив, що Росія запропонувала поступки — "зупинити війну та захоплення всієї України".
"Це дуже велика поступка", — додав він.
Нагадаємо, Трамп заявив, що чинить великий тиск на Росію, аби якнайшвидше припинити війну в Україні.
Крім того, лідер США вважає, що Україні буде складно повернути Крим. За його словами, півострів було окуповано, коли президентом був Барак Обама.
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