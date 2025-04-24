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Трамп заявив, що чинить великий тиск на Росію

24 квітня 2025 21:27
Аркадій Пастула - Редактор
Тиск на Росію — Трамп зробив заяву про мир в Україні
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kent Nishimura
Аркадій Пастула - Редактор

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що чинить сильний тиск на Росію. За його словами, багато хто цього навіть не уявляє.

Про це Дональд Трамп сказав на пресконференції з премʼєром Норвегії Йонасом Гаром Стере у четвер, 24 квітня.

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Тиск на Росію

Один з журналістів запитав у Трампа, чому він більше не тисне не Росію.

"Ви не знаєте, який тиск я роблю. Ви не уявляєте, який я тиск чиню на Росію. Ми чинимо великий тиск на Росію. Ми тиснемо дуже сильно", — відповів лідер США.

За його словами, Росія про це також знає. Трамп наголосив, що незабаром стане відомо, чи вдасться укласти мирну угоду.

Нагадаємо, Трамп заявив, що наразі є хороші зрушення щодо завершення війни в Україні.

Крім того, лідер США зазначив, що Україна та Росія хочуть миру, однак їм потрібно сісти за стіл переговорів.

США війна Дональд Трамп політики Росія
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