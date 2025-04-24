Тиск на Росію — Трамп зробив заяву про мир в Україні

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kent Nishimura

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що чинить сильний тиск на Росію. За його словами, багато хто цього навіть не уявляє.

Про це Дональд Трамп сказав на пресконференції з премʼєром Норвегії Йонасом Гаром Стере у четвер, 24 квітня.

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Тиск на Росію

Один з журналістів запитав у Трампа, чому він більше не тисне не Росію.

"Ви не знаєте, який тиск я роблю. Ви не уявляєте, який я тиск чиню на Росію. Ми чинимо великий тиск на Росію. Ми тиснемо дуже сильно", — відповів лідер США.

За його словами, Росія про це також знає. Трамп наголосив, що незабаром стане відомо, чи вдасться укласти мирну угоду.

Нагадаємо, Трамп заявив, що наразі є хороші зрушення щодо завершення війни в Україні.

Крім того, лідер США зазначив, що Україна та Росія хочуть миру, однак їм потрібно сісти за стіл переговорів.