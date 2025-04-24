Трамп заявив про прогрес у питанні закінчення війни в Україні

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що хоче швидко завершити війну в Україні. За його словами, є досить хороші зрушення.

Про це Дональд Трамп сказав на пресконференції з премʼєром Норвегії Йонасом Гаром Стере у четвер, 24 квітня.

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Завершення війни в Україні

Трамп наголосив, що досягнуто значного прогресу до завершення війни в України. За його словами, на Росію чиниться великий тиск.

"Тут прем'єр-міністр Норвегії... у нас були переговори про війну з Україною та Росією та торгівлю. У нас дуже добре, я думаю, в обох випадках. У нас були досить хороші зрушення в усіх відношеннях… Ми хочемо, щоб ця війна якнайшвидше закінчилась", — зазначив він.

Російські обстріли України

Трамп також прокоментував російські атаки на Україну. Він каже, що йому "не сподобалась остання ніч".

"Зробимо все можливе, працюючи з Україною. Я б волів відповісти на питання про санкції проти РФ через тиждень", — зазначив лідер США.

Повернення Криму

Трамп вважає, що повернути Крим Україні буде дуже складно.

"Не думаю, що РФ перешкоджає шляху до миру. Обидві сторони хочуть миру зараз", — додав він.

Нагадаємо, Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський та російський диктатор Володимир Путін хочуть миру, тому їм необхідно провести переговори.

Раніше лідер США наголосив, що вірить Путіну. За його словами, диктатор РФ припинить атаки по Україні.