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Окончание войны — Трамп заявил о хороших сдвигах

24 апреля 2025 21:16
Аркадий Пастула - Редактор
Трамп заявил о прогрессе в вопросе окончания войны в Украине
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard
Аркадий Пастула - Редактор

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что хочет быстро завершить войну в Украине. По его словам, есть достаточно хорошие сдвиги.

Об этом Дональд Трамп сказал на пресс-конференции с премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере в четверг, 24 апреля.

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Завершение войны в Украине

Трамп подчеркнул, что достигнут значительный прогресс к завершению войны в Украине. По его словам, на Россию оказывается большое давление.

"Здесь премьер-министр Норвегии... у нас были переговоры о войне с Украиной и Россией и торговле. У нас очень хорошо, я думаю, в обоих случаях. У нас были достаточно хорошие сдвиги во всех отношениях... Мы хотим, чтобы эта война как можно быстрее закончилась", — отметил он.

Российские обстрелы Украины

Трамп также прокомментировал российские атаки на Украину. Он говорит, что ему "не понравилась последняя ночь".

"Сделаем все возможное, работая с Украиной. Я бы предпочел ответить на вопрос о санкциях против РФ через неделю", — отметил лидер США.

Возвращение Крыма

Трамп считает, что вернуть Крым Украине будет очень сложно.

"Не думаю, что РФ препятствует пути к миру. Обе стороны хотят мира сейчас", — добавил он.

Напомним, Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин хотят мира, поэтому им необходимо провести переговоры.

Ранее лидер США подчеркнул, что верит Путину. По его словам, диктатор РФ прекратит атаки по Украине.

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