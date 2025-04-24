Мирні переговори — Трамп висловився про позиції Зеленського і Путіна

Обоє хочуть миру — Трамп висловився про Зеленського та Путіна
Президент США Дональд Трамп заявив, що і Володимир Зеленський і Володимир Путін хочуть миру. Однак для цього вони повинні сісти за стіл переговорів.
Про це повідомляє Telegram-канал "Donald Trump українською".
Що каже Трамп про Зеленського та Путіна
Трамп заявив, що у США вважають, що і Путін, і Зеленський хочуть миру. Однак для цього їм потрібно сісти за стіл переговорів.
"Я думаю, що ми досягнемо миру... У нас близько 5000 молодих людей щотижня гинуть у тій війні", — наголосив президент США.
Нагадаємо, Дональд Трамп заявив про впевненість, що Путін припинить атаки по Україні.
Водночас раніше президент США скаржився на Володимира Зеленського. За його словами, з ним складно домовитися, а от "Росія налаштована на мир".
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