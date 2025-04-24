Мирні переговори — Трамп висловився про позиції Зеленського і Путіна

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Дональд Трамп заявив, що і Володимир Зеленський і Володимир Путін хочуть миру. Однак для цього вони повинні сісти за стіл переговорів.

Про це повідомляє Telegram-канал "Donald Trump українською".

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Трамп заявив, що у США вважають, що і Путін, і Зеленський хочуть миру. Однак для цього їм потрібно сісти за стіл переговорів.

"Я думаю, що ми досягнемо миру... У нас близько 5000 молодих людей щотижня гинуть у тій війні", — наголосив президент США.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив про впевненість, що Путін припинить атаки по Україні.

Водночас раніше президент США скаржився на Володимира Зеленського. За його словами, з ним складно домовитися, а от "Росія налаштована на мир".