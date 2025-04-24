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Оба хотят мира — Трамп высказался о Зеленском и Путине

24 апреля 2025 19:33
Карина Приходько - Редактор
Мирные переговоры — Трамп высказался о позициях Зеленского и Путина
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
Карина Приходько - Редактор

Президент США Дональд Трамп заявил, что и Владимир Зеленский и Владимир Путин хотят мира. Однако для этого они должны сесть за стол переговоров.

Об этом сообщает Telegram-канал "Donald Trump українською".

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Что говорит Трамп о Зеленском и Путине

Трамп заявил, что в США считают, что и Путин, и Зеленский хотят мира. Однако для этого им нужно сесть за стол переговоров.

"Я думаю, что мы достигнем мира... У нас около 5000 молодых людей еженедельно погибают в той войне", — подчеркнул президент США.

Напомним, Дональд Трамп заявил об уверенности, что Путин прекратит атаки по Украине.

В то же время ранее президент США жаловался на Владимира Зеленского. По его словам, с ним сложно договориться, а вот "Россия настроена на мир".

Владимир Зеленский владимир путин переговоры Дональд Трамп война в Украине
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