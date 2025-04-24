Трамп заявив, що Росія готова до миру, але домовитись із Зеленським складно

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Під час розмови з журналістами президент США Дональд Трамп заявив, що, на його думку, Росія налаштована на досягнення мирної угоди щодо війни в Україні. Водночас, за його словами, перемовини з президентом України Володимиром Зеленським виявилися значно складнішими, ніж він думав раніше.

Про це Дональд Трамп заявив під час пресконференції з журналістами в Овальному кабінеті.

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Дональд Трамп заявив, що з російською стороною нібито вже досягнуто певної домовленості, однак узгодити позиції з українським президентом Володимиром Зеленським наразі не вдалося.

"На мою думку, Росія готова. Багато хто казав, що Росія готова піти на все. Але я думаю, що ми маємо угоду з Росією. Нам потрібно досягти угоди із Зеленським. І я сподіваюся, що Зеленський... Я думав, що з ним буде легше домовлятися, але поки що це було складніше. Але нічого, все гаразд. Та я думаю, що ми маємо угоду з обома сторонами. Я сподіваюся, що вони її приймуть. Ми витрачаємо багато грошей. Але тут ідеться про людяність", — сказав Трамп журналістам.

Крім того, Трамп акцентував, що США хочуть мирного закінчення війни і не вкотре розкритикував свого попередника Джо Байдена. Мовляв, колишній президент витрачав на війну в Україні занадто багато коштів, які могли б бути використані на благо Америки.

"Ми витрачаємо сотні мільярдів доларів через Байдена. Байден ніколи не повинен був допустити цієї війни. Ми витрачаємо сотні мільярдів, можливо 350 млрд доларів, які ми дали Україні, і ми могли б використати ці гроші прямо тут", — сказав Трамп.

Нагадаємо, прессекретар Трампа Каролайн Левітт заявила, що президент США хоче якнайшвидше закінчити війну в Україні і нібито висловив своє розчарування в переговорному процесі.

Тим часом держсекретар США Марко Рубіо сказав, що чітко розуміє позицію Росії для закінчення війни, і дорікнув Україні.

А віцепрезидент США Джей Ді Венс пригрозив Україні, якщо влада не погодиться на умови мирного плану, який там запропонували. Додамо, що мирний план містить неоднозначні умови та вимоги для України та Росії.