Трамп розчарований переговорами — що не подобається очільнику США

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Дональд Трамп "розчарований", а його терпінню "увірвався терпець" щодо переговорів. Він хоче якнайшвидше закінчити війну в Україні.

Про це журналістам розповіла прессекретар Трампа Каролайн Левітт, передає CNN.

Реклама

Читайте також:

Що каже Трамп

Левітт заявила, що Трамп хоче, аби припинилися вбивства, однак для цього потрібно, "щоб дві сторони були готові це зробити". Також вона наголосила, що "Зеленський рухається в неправильному напрямку".

Говорячи про заяву Трампа щодо анексії Криму, прессекретар додала, що президент США мав на увазі, що Обама віддав півострів, дозволивши Росії захопити його у 2014 році. Зараз же Трамп не просить Україну визнати анексію Криму, а лише щоб усі сіли за стіл перемовин.

"І для того, щоб укласти хорошу угоду, обидві сторони повинні піти трохи незадоволеними. І, на жаль, президент Зеленський намагається оскаржити ці мирні переговори в пресі. І це неприйнятно для президента", — йдеться у повідомленні.

Вона також додала, переговори мають бути за зачиненими дверима, але "для того, щоб настав мир треба, щоб обидві сторони війни хотіли цього".

Нагадаємо, раніше Трамп розкритикував Зеленського, бо він не визнає окупацію Криму.

За кілька днів до того, 22 квітня, український президент наголосив, що не визнає юридично окупацію Криму, оскільки це суперечить Конституції.