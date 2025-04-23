Трамп розкритикував Зеленського через заяву про Крим — що заявив

Лідер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп розкритикував Президента України Володимира Зеленського через заяву про Крим. За його словами, півострів не є предметом обговорення.

Про це Дональд Трамп написав у Truth Social у середу, 23 квітня.

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Україна не визнає окупацію Криму

Трамп каже, що Зеленський на першій сторінці The Wall Street Journal "хвалиться", що Україна юридично не визнає окупацію Криму. За його словами, заява дуже шкідлива для мирних переговорів, оскільки півострів було втрачено багато років тому під егідою президента Барака Обами.

"Ніхто не просить Зеленського визнати Крим територією Росії, але якщо він хоче Крим, то чому за нього не воювали одинадцять років тому, коли його без жодного пострілу передали Росії? За багато років до "передачі Обами" в цьому районі також розташовані основні російські бази підводних човнів", — пише Трамп.

Лідер США зазначив, що не має відношення до РФ, але хоче врятувати близько 5 000 російських і українських солдатів на тиждень, які гинуть внаслідок війни.

Трамп вважає, що заява Зеленського про Крим може продовжити "поле вбивства".

"Ми дуже близькі до угоди, але людина, у якої "нема карт для гри", тепер має, нарешті, зробити це. Я з нетерпінням чекаю, що зможу допомогти Україні та Росії вибратися з цього повного безладу, який би ніколи не почався, якби я був президентом", — додав він.

Допис Трампа. Фото: скриншот

Нагадаємо, 22 квітня Зеленський заявив, що Україна не визнає юридично окупацію Криму. Він наголосив, що цього не буде.

Крім того, глава держави розповів, чи пропонували Україні відмовитися від своїх територій.